На сегодня Гульзия в своем небольшом цеху производит около 2000 шт мыла в день.

Предприниматель из Мунайлинского района производит экологически чистое хозяйственное мыло, сообщает zakon.kz.

Гульзия Койлыгулова, 29-летняя многодетная мать - жительница села Мангистау-1. Она приняла участие в тренинге по реализации бизнес-идей в рамках программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.

Изначально Гульзия планировала открыть аттракцион для детей. Во время обучения, познавая такие темы, как маркетинговый анализ и спрос на продукцию она кардинально поменяла свой план. Выясняя свои ежедневные расходы, она сосредоточилась на бизнесе по производству хозяйственного мыла.

Далее женщина приобрела необходимое оборудование для мыловарения и резки. На сегодня Гульзия в своем небольшом цеху, который расположен в селе Атамекен, производит около 2000 шт мыла в день. Для изготовления продукции предприниматель получает сырье на договорной основе с центрами быстрого питания KFC, Бархан Бургер, Каспий гриль. Готовая продукция поставляется на центральный рынок района и в супермаркеты города.

Моя ежемесячная чистая прибыль составлет 100 тысяч тенге. Теперь хочу приобрести оборудование для сушки и упаковки мыла. Я рада, что проект "Бастау бизнес" помог мне открыть такой уникальный бизнес. Отрадно, что квалифицированные тренеры проекта за короткое время обучили основам предпринимательства и дали направление в выборе профессии, - отметила предприниматель Гульзия Койлыгулова.

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