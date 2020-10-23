Шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 782 человека.

За сутки в Казахстане от коронавируса скончались пять человек, от пневмонии один человек, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 782 человека, среди которых 211 детей. В стационарах находится – 2 205 пациент, на амбулаторном уровне – 577.

101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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