Шесть человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 782 человека.
Фото : pixabay.com23 октября 2020, 09:04
За сутки в Казахстане от коронавируса скончались пять человек, от пневмонии один человек, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 782 человека, среди которых 211 детей. В стационарах находится – 2 205 пациент, на амбулаторном уровне – 577.
101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.
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