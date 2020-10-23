Выставка "Образы оперы "Абай"" пройдет в Нур-Султане

Экспозиция будет представлена костюмами, созданными обладательницей премии «Оскар» Франкой Скуарчапино, для шедевра национальной классики – оперы «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова.

В "Астана Опера" 8 ноября откроется выставка "Образы оперы "Абай"", посвященная 175-летию великого просветителя, мыслителя, философа, поэта и композитора Абая Кунанбаева. Экспозиция будет представлена костюмами, созданными обладательницей премии "Оскар" Франкой Скуарчапино, для шедевра национальной классики – оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова, сообщает zakon.kz.

Кроме того, публика сможет ознакомиться с фотоэкспонатами, которые расскажут об истории легендарной постановки оперы "Абай" в столичном театре со дня создания премьеры оперы: это и дебюты артистов, а также масштабные гастроли театра. Так, благодаря этому спектаклю в исполнении артистов "Астана Опера", зрители ближнего и дальнего зарубежья смогли познакомиться с личностью гения казахского народа.

-Этой выставкой мы хотим пробудить еще больший интерес публики к жизни и творчеству великого мыслителя. В день открытия экспозиции на сцене Большого зала будет представлена опера "Абай". Фигура казахского поэта – явление такого же знакового по своему смыслу периода смены вех и "золотой мост", соединяющий прошлое с будущим. Обо всем этом говорит в своей статье "Духовное завещание Абая" Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Елбасы не раз подчеркивал, что Абай был и остается главной путеводной звездой для всего нашего народа, - отметил Заслуженный деятель Казахстана директор "Астана Опера" Галым Ахмедьяров.

Напомним, что в 2018 году творческий коллектив "Астана Опера" за постановку оперы "Абай" получил Государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства. Для этого спектакля было сшито более 200 костюмов. При их изготовлении использовались различные материалы - от натурального шелка до портьерных тканей. Художник по костюмам в работе над ними опиралась на специализированную литературу, а также на копии исторических фотографий, которые нашла в библиотеках и музеях. Франке Скуарчапино удалось подчеркнуть все детали национальной одежды, погрузиться в казахскую культуру, уделить особое внимание орнаментированию обуви, украшений, головных уборов.

В каждом костюме чувствуется работа выдающегося художника, так как совершенно по-особенному выбиралась ткань, комбинировались узоры и расцветки.

В "Астана Опера" премьера спектакля на либретто Мухтара Ауэзова состоялась 25 сентября 2015 года. Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер театра, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев, режиссер-постановщик – Джанкарло дель Монако (Италия). Режиссер-консультант – Народный артист Казахстана Есмухан Обаев. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов.

Важно отметить, что восьмой театральный сезон будет богат на выставки. В планах администрации театра – проводить экспозиции на регулярной основе. Так, следующая ближайшая выставка будет посвящена творчеству Майры Мухамедкызы и пройдет в рамках сольного концерта оперной дивы. Выставочная вереница продолжится, и ее темами станут достижения ведущих солистов оперы, балета и всех творческих коллективов, которые будут представлять в день их спектаклей.

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