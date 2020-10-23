Двух главврачей на севере Казахстана уволили из-за заражения медработников

Эпидемиологи провели расследование и обнаружили нарушения санитарных норм со стороны медработников.

На севере Казахстана уволили двух главврачей из-за заражения медработников COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации агентства Петропавловск.news, в Северо-Казахстанской области от общего количества заболевших коронавирусной инфекцией, в профессиональной структуре, больше всего зараженных среди медработников.

Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Нурлан Айманов, весь мир, в том числе и Казахстан впервые столкнулся с распространением коронавирусной инфекции.

С начала первой волны и до 1 августа 2020 год медработники не были готовы ко встрече с опасным вирусом, не было общего представления о нем и понимания биологической безопасности. Но сейчас в регионе уже есть опыт, в достатке есть средства индивидуальной защиты. Медицинские организации вправе самостоятельно закупать все необходимое для борьбы с коронавирусом. Именно для этого увеличили тарифы в инфекционных стационарах страны.

По словам Нурлана Айманова, в области из 400 медработников, претендующих на социальные выплаты по случаю заражения КВИ, их получили только 218 человек. А все остальные не смогли подтвердить документально свое участие в противоэпидемиологических мероприятиях, связанных с COVID-19. А с 20 октября 2020 года межведомственной комиссией отменены выплаты для медработников, заразившихся вирусом на рабочем месте.

Сегодня заражений на работе быть не должно. Во всех организациях должны строго соблюдать санитарные требования. Но, к сожалению, в Акжарском и Мамлютском районах произошли одномоментно многочисленные заражения медработников. Эпидемиологи провели расследование и обнаружили нарушения санитарных норм со стороны медработников. И соответственно в отношении главврачей предприняты меры дисциплинарного реагирования, с учетом уже имеющихся, поэтому мы расторгаем с ними трудовой договор, — проинформировал Нурлан Айманов.

По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской области Татьяны Горловой, в профессиональной структуре заболевших доля медработников составила 9%, это очень высокая цифра.

Когда мы вышли на проверку, то выявили факты нарушения режимных моментов и отсутствие контроля со стороны администрации.Более того, по части 1 статьи 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" мы их наказали. А по второй части этой же статьи, все материалы передали в департамент полиции, где сотрудникам предстоит определить, есть ли в деяниях этих руководителей состав уголовного правонарушения, — добавила Татьяна Горлова.

Она отметила, что на сегодня во всех медицинских организациях области создали все условия, чтобы медики могли избежать фактов заражения опасным вирусом. По ее словам, в двух больницах Мамлютского и Акжарского районов не вели учет, не измеряли температуру сотрудникам, людей принимали не по типу инфекционного стационара, где каждый пациент может быть потенциально заражен COVID-19.

Они должны были работать так, чтобы не допустить занос вируса в больницу. Можно оказаться в такой ситуации, что не кому будет лечить людей, если все медработники разом будут болеть, — отметила Татьяна Горлова.

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