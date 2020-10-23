Они должны состояться до 1 июня 2021 года.

В Кыргызстане отсрочили парламентские выборы, передает zakon.kz.

Накануне, 22 октября, депутаты Жогорку Кенеша отложили парламентские выборы до весны следующего года. За это предложение проголосовали 83 депутата.

Инициаторы поменяли, учитывая общественно-политическую, эпидемиологическую и экономическую ситуации, некоторые нормы о выборах президента и депутатов. Согласно поправкам, выборы отодвигаются до принятия нового проекта Конституции.

Изменения в действующую Конституцию должны быть внесены не позднее 10 января 2021 года.

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