В Кыргызстане отсрочили парламентские выборы
Они должны состояться до 1 июня 2021 года.
Фото : Pixabay23 октября 2020, 09:52
В Кыргызстане отсрочили парламентские выборы, передает zakon.kz.
Накануне, 22 октября, депутаты Жогорку Кенеша отложили парламентские выборы до весны следующего года. За это предложение проголосовали 83 депутата.
Инициаторы поменяли, учитывая общественно-политическую, эпидемиологическую и экономическую ситуации, некоторые нормы о выборах президента и депутатов. Согласно поправкам, выборы отодвигаются до принятия нового проекта Конституции.
Изменения в действующую Конституцию должны быть внесены не позднее 10 января 2021 года.
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