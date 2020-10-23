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Каждое третье село нуждается в ремонте больниц - министр нацэкономики

В каждом пятом необходимо провести ремонт школ и детсадов.

Фото : inbusiness.kz23 октября 2020, 11:16

Министерство национальной экономики Казахстана провело анализ потребностей в селах, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр национальной экономики Руслан Даленов, основными вопросами, требующими незамедлительного решения в селах, является повышение экономики и доходов сельчан, улучшение качества жизни путем модернизации сельской инфраструктуры.

В этой связи министерством был проведен анализ, который показал, что в каждом пятом селе - или в 1300 населенных пунктах требуется провести ремонт школ и детсадов, а в каждом третьем - или в 2 000 селах - необходимо провести ремонт больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и медпунктов. Более 2 тыс. сел - 36% необходимо обеспечить качественной питьевой водой, порядка 30 тыс. км местных дорог нуждаются в ремонте, - сказал глава Миннацэкономики на парламентских слушаниях.

Вместе с тем, по словам министра, доля сельского населения в последние годы значительно снижается.


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