В Акмолинской области активно ведутся работы по ремонту и строительству студенческих общежитий

В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил вопрос о капитальном ремонте 1300 школ по всей стране, реконструкцию которых необходимо провести в течение трех лет.

В регионе поэтапно реализуются меры по обеспечению студентов современными общежитиями, ведь актуальной остается задача по созданию условий для молодежи, приезжающей из регионов в город для получения образования. О том, какая работа ведется в данном направлении, рассказали в Управлении образования.

"Для решения проблемы нехватки мест в студенческих общежитиях в г. Кокшетау в этом году сдано общежитие Высшего технического колледжа города Кокшетау на 300 мест. Также в начале года сдан в эксплуатацию и принял первых жильцов новый дом студентов при высшем Казахском педагогическом колледже, cовременное здание рассчитано на 300 мест. Если раньше в учебном заведении могли обеспечить жильем только студентов первых и вторых курсов, то теперь все учащиеся получили комнаты для проживания. Сейчас идет строительство двух общежитий, для студентов высшего технического колледжа и колледжа культуры им. Ақан Сері г. Кокшетау. К тому же строительство второго общежития для студентов Высшего технического колледжа обслуживания подходит к завершению. На объекте ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Кроме того, Высший многопрофильный колледж гражданской защиты и Университет им. Ш. Уалиханова начали строительство общежитий для своих студентов за счет собственных заемных средств, – проинформировали в областном управлении образования", – рассказала директор школы-интерната Анаргуль Курмашева.

Буквально недавно была проделана модернизация одного из общежитий областного центра.





"В этом году в областной специализированной школе-интернате для одаренных детей с казахским языком обучения № 3 имени Абая города Кокшетау проведен капитальный ремонт спального корпуса интерната. Трехэтажное здание школы-интерната было построено в 1963 году. За все эти годы в нем проводился только косметический ремонт. В общежитии за счет средств областного бюджета проведена работа по полной замене окон, дверей, внутренней отделке помещений, утеплению стен, отделке фасада. Произведены работы по ремонту цоколя, теплоизоляции и пароизоляции кровли; заменены электропровода и электроприборы, система отопления, вентиляции, установлены дополнительные душевые кабины. В связи с усилением комплекса мер по обеспечению безопасности детей уделено внимание замене системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения. Помимо этого в общежитие приобретена новая мебель. Это шкафы для одежды, прикроватные тумбы, кровати, письменные столы. В школу также было приобретено новое оборудование: LED экран в актовый зал, принтеры и моноблоки", – отметила Анаргуль Курмашева.

Стоит отметить, что в прошлом году капитально отремонтированы общежития двух колледжей города Щучинск в Бурабайском районе, в этом году продолжается ремонт общежития колледжа в Астраханском районе. На следующий год запланировано обновить общежитие Высшего агротехнического колледжа села Шагалалы Зерендинского района.