Автобусы не будут ходить 25 октября в Нур-Султане 

26 октября автобусы снова будут курсировать.

В воскресенье, 25 октября, движение общественного транспорта в столице приостанавливается на один день. В автобусах и автопарках будут проводиться дезинфекционные работы. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передает zakon.kz.

В понедельник, 26 октября, автобусы снова будут курсировать.

В другие дни общественный транспорт работает в обычном режиме.

Жителей столицы просят соблюдать санитарные нормы и не забывать, вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом.

Ранее сообщалось, уборка общественного транспорта со специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно. На конечных остановочных пунктах водители сами проводят влажную уборку с дезраствором. Особое внимание уделяется поручням, турникетам и другим элементам, которых часто касаются пассажиры.

Кроме того, сотрудники департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы ежедневно выходят на линию и проверяют соблюдение пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима.

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