Судьи часто подвергаются давлению со стороны СМИ – Токаев

Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения - Президент РК.

Судьи часто подвергаются давлению со стороны СМИ. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Отечественные и международные эксперты считают, что судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий. Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться. Серьезная проблема – это продолжающаяся зависимость судей от правоохранительных органов. Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения, - сказал Касым-Жомарт Токаев на VIII съезде судей.

Кроме того, по словам Президента, в последнее время нередки случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей, сообщает МИА "Казинформ"

Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые спешат с объявлением принятых мер, и как бы априори объявляют людей преступниками, - отметил глава государства.

"Гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд. Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса. Каждый судья лично несет ответственность за свои действия и решения, за факт давления на суд нужно отвечать по закону", - заключил К. Токаев.

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