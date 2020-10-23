Акцию "Я горжусь своим флагом" запустили казахстанцы
Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили спортсмены, общественные деятели и государственные организации.
Казахстанцы запустили акцию: "Мен туымды мақтан етемін!" (Я горжусь своим флагом) в социальных сетях, передает zakon.kz.
Патриотическая акция направлена на повышение статуса символа независимости.
Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили спортсмены, общественные деятели и государственные организации.
В частности акцию поддержали сотрудники жезказганского историко-археологического музея и историко-краеведческого музея имени Майлина.
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Мөлдір, бұлтсыз ашық аспан күмбезің, Бейнелеген алтын шапақ күн көзін. Адалдық пен пәктік көңіл нышаны Көріп жүрмін көк туымды күнде өзім. Көгілдір түс мөлдір,таза пәктігім, Ырымдады болса екен деп сәтті күн. Бейбітшілік,тыныштықтың нышаның, Көк туымыз білдіріп тұр тап бүгін. #ментуымдымақтанетемін #ягоржусьсвоимфлагом
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. 《МЕН ТУЫМДЫ МАҚТАН ЕТЕМІН》! 《Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ФЛАГОМ》! #ментуымдымақтанетемін #ягоржусьсвоимфлагом
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Мен өз туымды мақтан етемін ???????? Я горжусь своим флагом ???????? #ягоржусьсвоейродиной #ментуымдымақтанетемін
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#алға #Qazaqstan !!! ????????????✊???? #ментуымдымақтанетемін #ягоржусьсвоимфлагом
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