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Акцию "Я горжусь своим флагом" запустили казахстанцы

Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили спортсмены, общественные деятели и государственные организации.

Фото : Pixabay23 октября 2020, 12:49

Казахстанцы запустили акцию: "Мен туымды мақтан етемін!" (Я горжусь своим флагом) в социальных сетях, передает zakon.kz.

Патриотическая акция направлена на повышение статуса символа независимости.

Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили спортсмены, общественные деятели и государственные организации.

В частности акцию поддержали сотрудники жезказганского историко-археологического музея и историко-краеведческого музея имени Майлина.

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Мен туымды мақтан етемін!

Публикация от Жеңіс Сейдуллаұлы (@zhenisseidullauly) 22 Окт 2020 в 10:26 PDT

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Біз туымызды мақтан етеміз!

Публикация от State Symphony Orchestra (@academyofsoloists) 22 Окт 2020 в 10:50 PDT

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#алға #Qazaqstan !!! ????????????✊???? #ментуымдымақтанетемін #ягоржусьсвоимфлагом

Публикация от Dayana ???? (@jakupovad) 2 Июл 2019 в 1:53 PDT

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#ментуымдымақтанетемін

Публикация от @ dulatjastary2020 22 Окт 2020 в 11:45 PDT

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#Ментуымдымақтанетемін #Ягоржусьсвоимфлагом

Публикация от Художественная Гимнастика (@sport_s_kalimzhanovoi) 22 Окт 2020 в 11:40 PDT


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