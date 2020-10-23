Прилетел без справки. Сбежавший из аэропорта астанчанин является госслужащим

Его оштрафуют на 30 МРП.

Астанчан, прилетевших из Египта и сбежавших из пункта сдачи ПЦР-тестов, оштрафуют, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Сбежавшие жители Нур-Султана без справки ПЦР из аэропорта будут привлечены к штрафу в размере 30 МРП. Указанные лица прибыли из Шарм-эль-Шейха и являются супругами. Один из них - госслужащий Министерства индустрии и инфраструктурного развития, - отметил он.

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