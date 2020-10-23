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Водителей просят "переобуть" машины 

С наступлением осени риски возникновения ДТП увеличиваются.

Фото : inform.kz23 октября 2020, 13:49

МЧС РК настоятельно рекомендует автовладельцам менять летнюю резину на зимнюю, так как с наступлением осени риски возникновения ДТП увеличиваются, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет" в течение ноября ожидаются осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, а также гололед и туман в центральных, северных и восточных регионах страны. Поэтому движение транспортных средств на дорогах республики требует особого внимания.

Необходимость менять летнюю резину на зимнюю состоит в том, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Так как во время снижения температуры воздуха, а также появления осадков, на дороге появляется ледяная корка, в результате чего снижается сила сцепления летних шин с дорогой, и это может привести к ДТП. Те водители, которые не поменяли резину, могут не справиться с управлением, что в итоге приведет к непредвиденной ситуации на дороге. И рискуют не только своими жизнями, но и жизнями других, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуации осенью и зимой, МЧС РК настоятельно рекомендует постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями об ухудшении погодных условий, закрытии дорог. В период штормовых предупреждений не выезжать в дальние поездки.



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