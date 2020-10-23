Певица из Казахстана рассказала, что чувствует, снимаясь полуголой

В Казахстане постоянные споры о том, как должны одеваться девушки-артистки.

Стало привычным, что многие звезды эстрады выходят на сцену в броской одежде. Нередко молодые девушки-артистки выступают и снимаются в клипах в очень откровенных нарядах. Мнение публики разделилось: для одних такое поведение певиц - вызывающее, уят, в то же время другие не видят в этом ничего плохого, передает zakon.kz.

На днях солист легендарной группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев резко высказался в адрес коллег, примеряющих откровенные наряды в клипах и на сцене.

Девушкам непригоже обнажать свои тела. Такое поведение не красит наших представительниц прекрасного пола. Я считаю, что не прочь раздеться те, у кого нет таланта. Те, у кого нет голоса и актерского мастерства, — рассказал певец в программе "Paparazzi".

С казахстанским певцом можно было бы согласиться, но что делать с такими яркими артистками, как, например, DEQUINE? Наша соотечественница сейчас активно завоевывает популярность в соседней России. Ее творчество недавно высоко оценила сама Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, и действительно, треки проникают в душу, хотя наряды, в которых она выступает, никак не назвать скромными. Интересно, что Данеля Садыкова (именно так по-настоящему зовут DEQUINE) училась в строго закрытой школе, воспитывалась в достаточно консервативной семье, имеет опыт достаточно консервативных отношений, но в 2020 году снялась в очень откровенных клипах полуголой, да и песни по содержанию весьма провокационные.

Мне иногда предъявляют претензии как к феминистке, типа "ты феминистка, но ты подаешь свое тело и сексуализируешь его". А я говорю - суть, наверное в том, что я в тот момент, когда выбираю в клипе "Убью" сниматься в каком-то лифе спортивном, я не делаю это, чтобы продать эту сексуальность. Я делаю это так, потому что у меня есть настроение, есть настроение этой песни, я чувствую себя в этом комфортно и органично в рамках всего. что происходит, - пояснила певица в интервью для "GQ Russia".

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