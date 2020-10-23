Украина нашла "русскую пропаганду" в детских книгах

Такое решение приняло Госкомтелерадио.

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ввоз в страну из России трех детских книг, найдя в них "пропаганду государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики", сообщает zakon.kz.

По информации Ленты, в разрешении на ввоз было отказано детской книге "Транспорт" серии "Развиваем малыша". По мнению украинских экспертов, в ней представлен российский танк и коммунистическая символика.

В другой книге "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава про освоение космического пространства СССР иллюстрируется государственным флагом России, что "вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги".

Кроме того, в книге под названием "А почему небо голубое?" эксперты обнаружили отдельные страницы посвящены описанию государственного флага России.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". С 2017 года для ввоза в Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.

Начиная 2017 года, орган выдал свыше 29 тысяч таких документов и более четырех тысяч раз отказал в выдаче разрешений.

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