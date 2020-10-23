Горячие новости
Читайте также

Шавкат Рахмонов взял флаг Казахстана на дуэль взглядов перед дебютом в UFC

Наш соотечественник выступает в предварительном карде боя Нурмагомедов - Гэтжи.

Фото : скриншот видео23 октября 2020, 14:45

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов со своим соперником, бразильцем Алексом Оливейрой, накануне дебютного боя под эгидой UFC, сообщает zakon.kz.

Шавкат вышел с флагом Казахстана и в национальном казахском головном уборе.

Их поединок состоится в предварительном карде боя Нурмагомедов - Гэтжи на Бойцовском острове в Абу-Даби. Бой начнется в ночь с 24 на 25 октября по времени Нур-Султана.

Накануне соревнований соперники прошли официальную процедуру взвешивания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 23 Окт 2020 в 12:15 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты