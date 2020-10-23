Шавкат Рахмонов взял флаг Казахстана на дуэль взглядов перед дебютом в UFC
Наш соотечественник выступает в предварительном карде боя Нурмагомедов - Гэтжи.
Фото : скриншот видео23 октября 2020, 14:45
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов со своим соперником, бразильцем Алексом Оливейрой, накануне дебютного боя под эгидой UFC, сообщает zakon.kz.
Шавкат вышел с флагом Казахстана и в национальном казахском головном уборе.
Их поединок состоится в предварительном карде боя Нурмагомедов - Гэтжи на Бойцовском острове в Абу-Даби. Бой начнется в ночь с 24 на 25 октября по времени Нур-Султана.
Накануне соревнований соперники прошли официальную процедуру взвешивания.
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