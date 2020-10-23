Шавкат Рахмонов взял флаг Казахстана на дуэль взглядов перед дебютом в UFC

Наш соотечественник выступает в предварительном карде боя Нурмагомедов - Гэтжи.

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов со своим соперником, бразильцем Алексом Оливейрой, накануне дебютного боя под эгидой UFC, сообщает zakon.kz.

Шавкат вышел с флагом Казахстана и в национальном казахском головном уборе.

Их поединок состоится в предварительном карде боя Нурмагомедов - Гэтжи на Бойцовском острове в Абу-Даби. Бой начнется в ночь с 24 на 25 октября по времени Нур-Султана.

Накануне соревнований соперники прошли официальную процедуру взвешивания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 23 Окт 2020 в 12:15 PDT

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