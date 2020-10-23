Уровень заболеваемости КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в 9 раз.

Эпидситуация в Алматы становится напряженной: причиной заражения 38% заболевших - участие в массовых мероприятиях, передает zakon.kz.

По данным Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в городе по состоянию на 23 октября зарегистрировано 14 607 случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами 8 762, без симптомов – 5 845.

За последние сутки зарегистрировано 44 случая COVID-19 и 5 случаев неуточненной пневмонии. Суточный прирост составил 0,3%, коэффициент заражения – 1,37. Уровень заболеваемости КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в 9 раз. Ситуация в городе становится напряженной и наблюдается возрастающий тренд заболеваемости, - отметил руководитель ДККБТУ, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. В России, например, в сутки регистрируется более 12 тыс. случаев, в Европе и Америке аналогичная ситуация. В США в сутки регистрируется порядка 60 тыс. случаев, во Франции - 30 тыс. случаев, в Великобритании – 14 тыс. случаев, в Испании, Германии и Италии по 5 - 15 тыс. случаев.

Как отметил Бекшин, причина роста заболеваемости в городе – нарушения со стороны населения. В первую очередь, это массовых мероприятия - свадьбы, поминки и т.д., которые наиболее опасны, так как проводятся в закрытых помещениях при скученности и плохой вентиляции.

Обращаюсь к организаторам тоев: вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие, - сказал Бекшин. - Это явилось причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях.

"Вторая причина роста заболеваемости в Алматы – общественный транспорт, где частые нарушения масочного режима, не используются перчатки. Поэтому настоятельно требуем соблюдать режим ношения масок и перчаток", - отметил главный санврач города.

Третья причина – высокая регистрация коронавирусной инфекции в организациях. Для снижения скученности сотрудников и ограничения контактов как на работе, так и по пути на работу, ДККБТУ требует не менее 30% сотрудников перевести на дистанционный режим работы, за исключением объектов обеспечения жизнедеятельности.

В-четвертых, причиной роста заболеваемости является перезаражение в семье. Взрослые люди, особенно молодежь, посещая ночные клубы и объекты общественного питания, заносят инфекцию в семьи, где пожилые члены семьи, родители, братья и сестры.

По городу Алматы с 8 октября 2020 года усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер. Функционируют 26 мониторинговых групп при районных акиматах, которыми ежедневно проводятся проверочные мероприятия по объектам в целях контроля выполнения противоэпидемических мероприятий на местах. В период с 8 октября т.г. по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 1656 объектов, из них выявлено нарушений масочного режима в 406 объектах, функционирующих в период карантина. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц по ч.1 ст. 425 КоАП РК составлено 94 протокола об административном правонарушении на сумму 3,9 млн тенге.



Выявлены объекты, деятельность которых запрещена (ночные клубы, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы, бильярдные клубы, интернет-клубы и другие), а также проведение торжественных, семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов) с массовым скоплением людей, согласно постановления ГГСВ г. Алматы №56 от 15.08.2020 г. Имеются факты нарушения режима работы объектов общественного питания (кафе, рестораны), массовым скоплением гостей после 23.00 часов, на объектах торговли и сфер услуг (салоны красоты, магазины, автомойки) не ведется ежедневная термометрия сотрудников с фиксацией в журнале, не соблюдается масочный режим, отсутствуют санитайзеры для обработки рук. Во всех случаях проведена разъяснительная работа по соблюдению установленных профилактических и ограничительных мер.

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