В WhatsApp появится новая функция

Она защитит переписку пользователя.

В мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости речь идет о распознавании лица.

Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.

Когда до рядовых пользователей доберется эта функция не сообщается.

Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.

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