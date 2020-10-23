В WhatsApp появится новая функция
Она защитит переписку пользователя.
Фото : pixy23 октября 2020, 15:11
В мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости речь идет о распознавании лица.
Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.
Когда до рядовых пользователей доберется эта функция не сообщается.
Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.
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