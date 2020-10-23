Заморозки до 6 градусов ожидаются в Казахстане 

Местами по республике ожидаются гололед и метель.

В пяти областях Казахстана 24 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

В Актюбинской области ночью местами ожидаются осадки (снег, дождь), слабый гололед. Ветер южный, юго-западный, днем местами 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с.В Кокшетау днем ожидаются низовая метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Кызылординской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Кызылорде ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 95-100%.

В Костанайской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный, южный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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