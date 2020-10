Казахстанским производителям рассказали о возможностях продвижения продукции в КНР

Руководство самого крупного торгового центра "Chinese Central Yuetang International Trade City" заинтересовано в сотрудничестве с производителями Казахстана.

Продукция казахстанских производителей становится популярнее у китайских компаний. Этому способствуют достигнутые ранее договоренности и продолжающаяся планомерная работа по продвижению продукции на рынок Поднебесной, передает zakon.kz.

Так, в ноябре 2019 года в рамках участия Министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова и Руководства г. Сянтан, провинции Хунань в Шанхайской импортной выставке, между АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" и компанией "Hunan Zhonghong Investment Management Co., Ltd" был подписан меморандум о сотрудничестве по организации поставок казахстанских товаров в регион Китая. Стороны договорились об импорте товаров из Казахстана и дальнейшей их реализации в торговых сетях провинции Хунань.

На территории зоны экономического развития Yuetang г. Сянтан в провинции Хунань действует самый крупный в центральном Китае торговый центр "Chinese Central Yuetang International Trade City", реализующий импортные товары. Руководство проекта заинтересовано в сотрудничестве с производителями Казахстана.

В этой связи дочерняя компания НУХ "Байтерек" KazakhExport проводит масштабную работу по налаживанию взаимосвязей казахстанских предпринимателей по выводу своей продукции на рынок Китая. Сегодня страховой компанией был организован онлайн-семинар для казахстанских экспортеров по разъяснению возможностей продвижения отечественного товара на рынок КНР, через участие в проекте "Trade City". В мероприятии приняли участие более 30-ти компаний пищевой отрасли РК.

В качестве спикеров семинара выступили сотрудники KazakhExport, генеральный представитель в РК компании "Hunan Zhonghong Investment Management Co., Ltd" Самат Алмагамбетов и исполнительный директор международной корпорации "Mitsui Co., Ltd" Арман Ахметов.

В начале встречи зарубежный представитель KazakhExport в КНР Сергей Салманов, рассказал о мерах страховой господдержки, которыми могут воспользоваться экспортеры и тонкостях работы с китайскими партнерами.

Самат Алмагамбетов рассказал о логистических и складских мощностях торгового центра Trade City, отметив привлекательность казахстанской продукции для Китая ввиду органического производства. Он обозначил, что на первом этапе для представления Казахстана в Trade City планируется закуп молочной, мясной и масличной продукции, мёда, напитков и других товарных позиций. Акционерами данного проекта являются порядка 30 крупнейших дистрибьюторов Китая. Они в свою очередь объединяют около 3-х тысяч более мелких оптовых и розничных сетей. По заявлению авторов проекта, торговый центр обеспечивает населения в 320 млн человек, проживающих в радиусе 500 км.

Арман Ахметов поделился опытом работы корпорации "Mitsui Co., Ltd" в поиске и продвижении товаров в разных странах и рассказал о первом опыте пробной партии закупа и отгрузки продукции в провинцию Хунань. Изучив опыт прошлого года, эксперт порекомендовал казахстанским производителям обратить внимание на качество упаковки товара, соблюдения фитосанитарных норм и предоставления сертификатов соответствия. Он подчеркнул важность долгосрочных коммерческих отношений, строить которые сейчас легче благодаря содействию KazakhExport.

После основных выступлений были обсуждены детали сотрудничества и возможности продвижения продукции казахстанских производителей в китайском торговом центре.

