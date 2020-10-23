Kazakhstan Fashion Week выберет лучшего молодого дизайнера онлайн

Конкурс молодых дизайнеров New Generation Open Way 2020 пройдет в новых реалиях.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса и карантином модные показы в привычном формате проводить невозможно. Но это не повод отказываться от поддержки молодых дизайнеров. Причем, поучаствовать в выборе может каждый казахстанец, передает zakon.kz.

Голосование за участников ежегодного конкурса молодых дизайнеров New Generation Open Way проходит на официальных страницах конкурса и Казахстанской Недели моды в Instagram.

Темой для дизайнеров стала экология и осознанное потребление. Эскизы на конкурс собирались с февраля, в итоге отобраны 18 работ для финала, которые наряду с жюри могут оценить все, кому небезразлична казахстанская мода.

Арт-директор Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен призвал соотечественников присоединиться к голосованию.

Несмотря на сложившуюся из-за пандемии сложную ситуацию для проекта, участников и модной индустрии страны, мы считаем своим гражданским долгом продолжать поддерживать начинающих дизайнеров и подарить им веру в мечту. Поэтому решено не переносить New Generation, а провести online. Приглашаем всех к голосованию, мода в Казахстане должна жить, несмотря ни на что, - поделился основатель конкурса.

Имя победителя будет озвучено 28 октября, когда организаторы подсчитают онлайн-голоса и суммируют с выбором членов жюри, в составе которого дизайнеры, владельцы бизнеса, представители СМИ и творческой интеллигенции.

Голосовать за участников можно в Instagram конкурса @newgeneration_openway и на официальной странице Kazakhstan Fashion Week @kfwkz.

Выставка работ финалистов уже открылась, она проходит в магазине Alerma на Абая, 27 угол Кунаева.

24 октября в 15.00 состоится показ фильма о конкурсе на телеканале НТК, а 26 октября 16.00 состоится конференция в ZOOM с участием всех членов жюри и партнёров продолжительностью 40 минут. После конференции жюри вышлет номера конкурсантов, которым отдали бы 1, 2, 3 места. Голосование закрытое. В результате подсчета голосов будет определён победитель.

28 октября в 14.00 состоится церемония награждения на площадке перед бутиком Alerma на Абая, 27. В связи с карантинными ограниченями мероприятие пройдёт в течение 30 минут.

Партнерами проекта являются Braun (@braunhousehold.kz), НТК (@ntk_tv), ID Fashion (@idfashionkz), Harpers Bazaar (@harpers_bazaarkz), Zakon.kz (@zakon.kz), Vintage (@vintage_kazakhstan).

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