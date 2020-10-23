Антикоррупционная служба рассказала про штрафы за подарки госслужащим

Если стоимость подарка ниже 2 МРП, то для дающего предусмотрен административный штраф 200 МРП.

О новшествах в законодательстве по противодействию коррупции рассказал в ходе брифинга первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы по Алматы Данияр Таумурат, передает zakon.kz.

Спикер отметил шесть основных поправок в антикоррупционное законодательство.

По новой редакции закона запрещается дарение госслужащим любых ценных подарков, в особенности для судей, депутатов, политических служащих, управленцев квазигосударственного сектора и членов их семей.

Если стоимость подарка ниже 2 МРП, то для дающего предусмотрен административный штраф 200 МРП или 555 600 тенге, а если в качестве дающего выступает юридическое лицо, то штраф составит более 2 млн. тенге. Для получающего подарок предусмотрен штраф 600 МРП. За более дорогой дар грозит уголовная ответственность,- прояснил первую поправку в законодательство Данияр Таумурат.

Вторым новшеством является расширение круга должностных лиц квазигосударственного сектора, которые относятся к субъектам коррупции.

Если ранее ответственность распространялась только на первых руководителей квазигосударственных компаний, то сейчас и на остальных работников квазигосударственного сектора включительно.

Третьим блоком поправок вводится институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности норм антикоррупционного законодательства в организациях квазигосударственного сектора.

В целях исключения конфликта интересов в деятельности государственных органов и организаций госслужащим запрещается находиться в непосредственном подчинении у близких родственников, супруга или свойственников. Данный запрет установлен также и для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных госорганов.

Пятой поправкой антикоррупционного законодательства введена уголовная ответственность за провоцирование преступлений должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование.

Также законом устанавливаются жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции. Так как решение жилищного вопроса является важным не только для повышения мотивации работников, но и для предупреждения коррупционных рисков.

В заключении спикер призвал граждан не оставаться в стороне, принимать активное участие в законотворческом процессе.

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