8 объектов перестанут работать из-за нарушений карантина в Алматы

В Алматы продолжают работу мониторинговые группы по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Свыше 100 административных протоколов и приостановление работы 8 объектов - итог очередных проверок соблюдения карантина мониторинговыми группами в Алматы, передает zakon.kz.



В состав 26 мониторинговых групп входят сотрудники районных акиматов, местной полицейской службы, представители НПП «Атамекен» и специалисты районных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.



По информации проверяющих, за период с 8 октября по сегодняшний день охвачено 1702 объекта, из них выявлено нарушений масочного режима в 414 объектах, функционирующих в период карантина. По результатам обследования составлено 113 протоколов об административном правонарушении. Из них в Алмалинском районе 30, в Ауэзовском – 54; в Наурызбайском – 14; в Турксибском – 15.



За нарушение масочного режима в отношении физических лиц по ч.1 ст. 425 КоАП РК составлено 113 протоколов об административном правонарушении.



Выявлены объекты, деятельность которых запрещена (ночные клубы, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы, бильярдные клубы, интернет-клубы и другие), а также проведение торжественных, семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов) с массовым скоплением людей, согласно постановлению ГГСВ г. Алматы №56 от 15.08.2020 г. Имеются факты нарушения режима работы объектов общественного питания (кафе, рестораны), массовым скоплением гостей после 23.00 часов, на объектах торговли и сфер услуг (салоны красоты, магазины, автомойки) не ведется ежедневная термометрия сотрудников с фиксацией в журнале, не соблюдается масочный режим, отсутствуют санитайзеры для обработки рук. Во всех случаях проведена разъяснительная работа по соблюдению установленных профилактических и ограничительных мер.





В частности, 22 октября мониторинговыми группами проведено 18 проверок по соблюдению карантинных мероприятий. С нарушениями выявлено – 5 объектов. За день по нарушению масочного режима на физических лиц составлено 13 протоколов об административном правонарушении по ст. 425 части 1 КоАП РК. На всех объектах мониторинговыми группами проводятся разъяснительные работы по усиленному соблюдению санитарно-эпидемического режима, - сообщили проверяющие.

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