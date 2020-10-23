Как забирать товары из магазина бесплатно: полиция задержала мошенницу

Обманщица входила в доверие к продавцам.

В дежурную часть УП Енбекшиказахского района Алматинской области стали массово поступать заявления от продавцов магазинов из села Есик и близлежащих населенных пунктов на некую женщину, которая среди белого дня забирала товары в магазине, не заплатив, без шума и пыли, передает zakon.kz.

Жертвами "покупательницы" стали как минимум 6 продавцов. Выяснилось, что она, заходя в магазин, представлялась родственницей хозяев магазинов, путем обмана входила в доверие к продавцам и те выдавали ей блоками сигареты различных марок. Полицейские выяснили, что вынесенные таким образом сигареты мошенница позже перепродавала.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Отдела криминальной полиции УП Енбекшиказахского района была задержана 26-летняя жительница города Талгар, которая, как выяснили сыщики, трижды меняла фамилию, 13 раз привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия и нигде не работает. Подозреваемая призналась в совершении шести фактах мошенничества, - рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.

Всех пострадавших от мошеннических действий подозреваемой просят обратиться в Управление полиции Енбекшиказахского района по телефонам: 8 (72755) 4 14 94 и 4 01 16,

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