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В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии

В организации анонсировали трудности связанные с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы.

Фото : Pixabay23 октября 2020, 23:38

Ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает zakon.kz.

Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии, - сказал Гебрейесус, добавили, что некоторые страны находятся на опасной траектории.

По данным Worldometers в мире на 23 октября зафиксировано 42 271 844 случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов - 1 146 221.


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