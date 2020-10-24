Греция и Турция отменили морские военные учения

Так страны решили снизить уровень напряженности в регионе из-за спорного шельфа в Средиземном море.

Греция и Турция отменили военные учения в Средиземном море, запланированные на следующую неделю. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Я могу подтвердить, что Греция и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующей неделе. Я приветствую это решение, это очень желанный шаг, - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО поблагодарил страны за конструктивный подход, который они продемонстрировали.

Это поможет снизить риск инцидентов и может послужить основой для немецких усилий по разрешению (территориальных) споров между двумя странами, - резюмировал Столтенберг.

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