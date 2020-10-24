Директору алматинской школы грозит тюрьма из-за его звонка коллеге

Мошенница требовала от него 5 млн тенге.

Директор алматинской школы Серик Калиев может лишиться свободы за звонок коллеге. Руководитель учебного заведения стал фигурантом уголовного дела по статье мошенничество. Хотя сначала сам проходил как жертва злоумышленницы, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, к Калиеву пришла мама ученика, якобы для важного разговора. Попав на встречу Наркес Мамедова представилась сотрудницей городской прокуратуры и сообщила, что в некой базе директор школы указан как подозреваемый по уголовному делу.

Чтобы удалить имя руководителя из базы Мамедова потребовала 5 миллионов тенге. Калиев согласился. Затем мошенница попросила его рассказать директору другой школы о том, что и ее имя есть в этом уголовном списке.

Калиева вина в том, что он позвонил директору школы номер 2 и говорит, что вот такая-то ситуация, у меня проблема, оказывается у вас тоже. И получается, что оба директора были обмануты Мамедовой и отдали ей деньги, - сообщила адвокат Алма Мусина.

Мошенницу задержали с поличным при получении взятки и осудили на 6 с половиной лет тюрьмы. Но на суде Мамедова заявила, что Серик Калиев был ее соучастником. Якобы именно он потребовал деньги с другой пострадавшей. Эти показания осужденной и стали поводом для расследования против директора, говорит правозащитник.

На прениях он просто зачитал 2 слова, что вот наказание Мамедовой 7 лет с учетом ранее назначенного наказания. И Калиеву 4,5 года. Никаких доказательств он не привел. Если бы он хотя бы сослался, что вина Калиева доказана вот такими материалами дела, такими доказательствами. Нет доказательств. Не должны люди быть осуждены без доказательства их вины, презумпция невиновности, - добавила Мусина.

Сейчас директор Калиев на скамье подсудимых. Правозащитница написала жалобу в городскую и генеральную прокуратуру.

Данное уголовное дело рассматривается в суде. Согласно закону о судебной системе и статуса судей, в первой статье указано, что те дела, которые рассматриваются в суде, другие государственные органы не в праве давать комментарии и рассматривать. То есть пока мы не дождемся судебного акта, мы не в праве комментировать, - заявил помощник прокурора Алматы Кенесары Багбанулы.

В прокуратуре отметили, что суд примет справедливое решение, а у сторон при несогласии с приговором будет возможность его обжаловать.

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