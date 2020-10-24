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Лукашенко объяснил отмену митинга своих сторонников

Александр Лукашенко опасается, что белорусским силовикам не удастся "обеспечить безопасность людей".

Фото : zimbio.com24 октября 2020, 01:09

Александр Лукашенко объяснил, почему митинг его сторонников, запланированный на 25 октября, решили отменить. По его словам, власти боятся провокаций, передает zakon.kz со ссылкой на TVR.by.

Митинг может привести к коллапсу в Минске, так как не хватит силовиков, чтобы охранять порядок и в других частях города.

Ну, 15 тысяч меня увидят. И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге. А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?, - говорит Лукашенко.

Еще одним фактором он назвал ситуацию с коронавирусом.

Плюс ко всему еще и фактор коронавируса. Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший COVID, чем в странах вокруг, - добавил Лукашенко.


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