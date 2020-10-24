Лукашенко объяснил отмену митинга своих сторонников

Александр Лукашенко опасается, что белорусским силовикам не удастся "обеспечить безопасность людей".

Александр Лукашенко объяснил, почему митинг его сторонников, запланированный на 25 октября, решили отменить. По его словам, власти боятся провокаций, передает zakon.kz со ссылкой на TVR.by.

Митинг может привести к коллапсу в Минске, так как не хватит силовиков, чтобы охранять порядок и в других частях города.

Ну, 15 тысяч меня увидят. И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге. А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?, - говорит Лукашенко.

Еще одним фактором он назвал ситуацию с коронавирусом.

Плюс ко всему еще и фактор коронавируса. Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший COVID, чем в странах вокруг, - добавил Лукашенко.

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