В Италии второй день подряд регистрируют рекорд по коронавирусу

Накануне в стране выявили более 19 тысяч случаев коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.

В Италии накануне подтвердили 19 143 новых случая COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на La Repubblica.

При этом за сутки было проведено 182 032 тестов, также наибольшее количество с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ​​ранее - 16 079 случаев. Общее количество зараженных людей в Италии возросло до 484 869.

При этом сегодняшний показатель смертей - 91 - ниже, чем за предыдущий день - 136. Это так же значительно ниже количество летальных случаев, наблюдавшихся во время первой волны пандемии в марте и апреле.

Больше всего новых случаев в Ломбардии - почти 5 тысяч. Этот регион был эпицентром пандемии весной. Далее по количеству случаев идут Кампания (2280) и Пьемонт (2032).

Сейчас в Италии 10 549 пациентов госпитализированы с симптомами (+855) и 1049 находятся в реанимации (+57). 174 тысячи пациентов находятся дома в изоляции, тогда как 2352 человека вылечились или выписаны.

Наконец, из 6628 мест интенсивной терапии, которые сегодня доступны в Италии, 15% занимают пациенты с коронавирусом.

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