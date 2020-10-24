В мире выявили почти 3 млн заразившихся коронавирусом за неделю

За все время более 1,14 миллиона скончались.

Число заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 42 миллиона, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, число случаев заражения достигло 42 024 647. За все время более 1,14 миллиона скончались, еще свыше 28 миллионов заболевших излечились.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней возросло сразу на 2,8 млн - это максимальный показатель с начала пандемии. ВОЗ на этой неделе заявила и о самом большом суточном приросте - за один день на планете выявили более 423 тыс. инфицированных.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными.

Из-за роста заболеваемости впервые за долгое время снизилась - с 69% до 68% - доля уже выздоровевших жителей Земли. К этому моменту вылечились более 28 млн из 41,7 млн заразившихся.

Доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, увеличилась до 23% - сейчас лечение продолжают 8,6 млн человек.

Умерли из-за коронавируса около 42 тыс. инфицированных. Это меньше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали максимальное за всю пандемию число смертей - порядка 45 тыс. В результате летальность новой инфекции снизилась до минимальных 2,7% - с начала вспышки на планете умерли более 1,13 млн заразившихся.

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