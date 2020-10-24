Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 110 250 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 164 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 110 250 случаев, из них:

в городе Алматы - 14627(+20),

в городе Нур-Султан - 14395(+22),

в Атырауской области - 11249(+8),

в Карагандинской области - 10480(+16),

в ВКО - 9115 (+25),

в ЗКО - 6953(+10),

в городе Шымкент - 5222(+2),

в Алматинской области - 5069(+10),

в СКО - 4346(+10),

в Жамбылской области - 4165(+2),

в Павлодарской области - 4131(+16),

в Акмолинской области - 3608(+10),

в Костанайской области - 3575(+7),

в Туркестанской области - 3405(+5),

в Мангистауской области - 3378(+1),

в Актюбинской области - 3280(+0),

в Кызылординской области - 3252(+0).

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