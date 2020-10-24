Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 110 250 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 164 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 110 250 случаев, из них:
в городе Алматы - 14627(+20),
в городе Нур-Султан - 14395(+22),
в Атырауской области - 11249(+8),
в Карагандинской области - 10480(+16),
в ВКО - 9115 (+25),
в ЗКО - 6953(+10),
в городе Шымкент - 5222(+2),
в Алматинской области - 5069(+10),
в СКО - 4346(+10),
в Жамбылской области - 4165(+2),
в Павлодарской области - 4131(+16),
в Акмолинской области - 3608(+10),
в Костанайской области - 3575(+7),
в Туркестанской области - 3405(+5),
в Мангистауской области - 3378(+1),
в Актюбинской области - 3280(+0),
в Кызылординской области - 3252(+0).
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