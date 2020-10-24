Столичные медучреждения готовятся ко второй волне COVID-19

Функционируют 15 лабораторий, суточная мощность которых более 10 тысяч исследований в сутки.

Работу медучреждений усиливают на случай второй волны COVID-19, сообщает zakon.kz.

В акимате состоялась отчетная коллегия управления общественного здравоохранения в режиме онлайн. В ней приняли участие заместитель акима города Бахтияр Макен, первый вице-министр здравоохранения М. Шоранов, руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, первые руководители городских и частных медицинских организаций города.

Как отметил в своем докладе Тимур Муратов, в столице улучшились основные медико-демографические показатели. Отмечается рост ожидаемой продолжительности жизни, снижение младенческой смертности, от болезни системы кровообращения, злокачественных новообразований, травм, несчастных случаев и отравлений.

Также были затронуты вопросы по эпидемиологической ситуации. По состоянию на 23 октября выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На сегодня в инфекционных стационарах с КВИ находятся 94 пациента, в карантинном – 148. Всего с начала пандемии с исходом выздоровления выписаны 13 701 пациент, от коронавируса умерло 318 человек. Ежедневно проводится работа по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе, – сказал руководитель управления.

Участникам совещания было доложено о готовности столицы к возможной повторной волне COVID-19. Акиматом города и управлением произведен дополнительный закуп оборудования для медицинских организаций.

Функционируют 15 лабораторий, суточная мощность которых более 10 тысяч исследований в сутки, дополнительно закуплены 9 изотермических лабораторий мощностью 1440 исследований, – отметил Тимур Муратов.

В свою очередь, заместитель акима города Бахтияр Макен поручил усилить работу с населением в поликлиниках.

Система слышащего государства начинается именно с нас. Необходимо наладить более тщательную связь с пациентами, вопросы здоровья населения. До конца года мы даем время, в случае если работа не будет улучшена, будут приниматься более жесткие меры, – сказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

Также заместитель акима столицы акцентировал внимание на недопущении дефицита лекарств в аптеках. Данный вопрос находится на особом контроле у руководства города.

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