В Японии стартовал набор участников в проекте освоения Луны

Конкурс предполагается начать осенью будущего года

Японское правительство приступило к набору астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

Очень важно чтобы в этом проекте участвовали японские исследователи. Государство будет поддерживать набор достойных кандидатов, - отметил он.

В настоящее время в японский отряд астронавтов входят семь человек. Их средний возраст - 51 год. Правительство Японии планирует сейчас набрать более молодых астронавтов, чтобы они смогли принять участие в высадке и работах на Луне, которые придутся на вторую половину 2020-х годов. Этот конкурс предполагается начать осенью будущего года.

Проект Artemis, по планам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), будет состоять из трех этапов. Первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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