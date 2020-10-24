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Токаев поздравил генерального секретаря ООН с годовщиной организации

Токаев направил телеграмму.

Фото : Акорда24 октября 2020, 10:08

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций, передает zakon.kz.

В этот момент государства, оглядываясь назад, могут с гордостью оценить впечатляющий путь непрерывного прогресса, которого ООН достигла за эти годы. Даже сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в здравоохранении, геополитике и экономике, ООН продолжает оставаться маяком надежды для миллионов людей, особенно представителей уязвимых групп, – говорится в телеграмме.

Пресс-служба Акорды пишет, что глава государства выразил полную поддержку стратегии и неустанным усилиям Антониу Гутерриша, направленным на повышение эффективности, подотчетности и согласованности системы ООН.

Мы несем непосредственную ответственность за сохранение и защиту основополагающих целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Позвольте мне заверить вас в твердой приверженности Казахстана предпринимаемым ООН действиям, направленным на обеспечение более устойчивого, безопасного и инклюзивного будущего, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана пожелал Антониу Гутерришу и всем сотрудникам ООН всяческих успехов во всех их благородных начинаниях.


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