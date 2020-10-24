13 вагонов сошли с рельсов и опрокинулись в Шымкенте
В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Фото : zakon.kz.24 октября 2020, 10:12
В городе Шымкент на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов с опрокидыванием, передает zakon.kz.
24 октября 2020 года в 02.31 часов в городе Шымкент на железнодороной станции произошел сход 13 вагонов (вагоны пустые, состав из 21 вагонов. Стрелка №117) с опрокидыванием. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Происшествие повлияло на движение других поездов. По предварительным данным стоят 5 пассажирских и 10 грузовых поездов.
В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО «КТЖ», 3 ед. восстановительных поездов со станции Шымкент, Арысь и Тараза.
На месте происшествия работают 6 сотрудников ДЧС г. Шымкент и 3 ед. техники, 10 сотрудников ЛОВД станции Шымкент и 1 ед. техники. Планируется к 13.00 24 октября освободить 1 путь для движения поездов.
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