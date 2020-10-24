Пострадавшим предпринимателям во время пандемии будет оказана гос. поддержка

Для получения меры господдержки предпринимателям необходимо обратиться с заявлением в банк до 30 октября текущего года.

В связи с введением карантинного режима в стране в государственную программу "Дорожная карта бизнеса - 2025" дополнительно были внесены изменения для поддержки субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге центра общественных коммуникаций сообщил Муканбетжан Кобеген, и. о. руководителя управления торговли и предпринимательства Мангистауской области. По его словам, в госпрограмму внесены изменения и процентная ставка снижена на 6%.

Согласно внесенным изменениям, малый и средний бизнес, выплачивающий кредиты по высоким процентным ставкам, и люди, работающие в 29 различных отраслях, имеют возможность сократить объем кредита за счет государственных субсидий. В этот ряд входят автосалоны, центры обслуживания автомобилей, рестораны, службы доставки еды, туристические агентства, дошкольные учреждения, сферы среднего образования, медицинская практика и стоматологические центры, фитнес-клубы, услуги текстиля и химчистки, парикмахерские и салоны красоты и услуги по аренде недвижимости и другие, - сказал Муканбетжан Кобеген, и. о. руководителя управления торговли и предпринимательства Мангистауской области.

По словам директора регионального филиала АО ФРП "Даму" Мангистауской области Гульжан Калымбетовой, предприниматели смогут подать документы до 30 октября.

Для получения меры господдержки предпринимателям необходимо обратиться с заявлением в банк (в котором обслуживаются по кредиту) до 30 октября текущего года, далее на основании переданных банками реестров и анкет-заявлений Фонд "Даму" принимает решение о возможности субсидирования.

Важным условием для участия в программе является отсутствие у предпринимателя по состоянию на 16 марта 2020 просроченной задолженность сроком более 180 дней по основному долгу и/или начисленному вознаграждению.

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