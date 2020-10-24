Главный санврач: ВКО - единственный регион, который находится в желтой зоне

Ерлан Киясов посетил Восточно-Казахстанскую область.

В целях ознакомления и контроля за проводимыми противоэпидемическими мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 вице-министр здравоохранения РК-Главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов посетил Восточно-Казахстанскую область, сообщает zakon.kz.

Во время командировки он провел встречу с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, в ходе которой обсуждена эпидемиологическая ситуация в области, проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия по снижению уровня заболеваемости среди населения области. Вице-министр и глава региона рассмотрели готовность всех заинтересованных служб и ведомств области к распространению второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, единственный регион, который находится в желтой зане, это Восточно-Казахстанская область. Все остальные находятся в зеленой зоне. В этой связи необходимо принять все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе, - отметил Киясов.

Главный государственный санитарный врач также ознакомился с Центром локализации очагов COVID-19, созданного на базе Ситуационного центра акима области, который предназначен для обеспечения оперативного обмена данными между ЦЛО и медицинскими учреждениями, СЭС, акиматами сельских округов.

Ерлан Киясов также встретился с представителями Управления здравоохранения, Департамента внутренних дел и других органов и организаций Восточно-Казахстанской области, в ходе которой обсудил вопросы взаимодействия между службами. Кроме того, провел рабочую встречу с коллективом Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области, где обсудил проблемные вопросы и текущую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции. Он довел до сведения информацию о принимаемых мерах по реформированию службы, повышению уровня мотивации служащих и так далее.

В завершении поездки вице-министр провел встречу с сотрудниками филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Восточно-Казахстанской области. Стороны обсудили вопросы повышения эффективности лабораторных исследований, увеличения количества и мощности ПЦР-исследований, межведомственного взаимодействия и координации работы с другими лабораториями и службами.

Ерлан Киясов также ознакомился с материально-техническим обеспечением и кадровым потенциалом лаборатории особо-опасных инфекций, проводящей ПЦР тестирование среди населения области.

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