В Центризбиркоме Кыргызстана проходит обыск
Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев назвал это беспределом.
В Центризбиркоме Кыргызстана проходит обыск, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
В Центризбиркоме проходят обыск и выемка документов. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦИК. В здании находятся сотрудники УВД Свердловского района.
Sputnik Кыргызстан пишет, что член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев назвал это беспределом.
Это целенаправленная акция, чтобы закошмарить и деморализовать. Следователи препятствуют деятельности ЦИК, что уголовно наказуемо, так как де-юре мы ещё в состоянии парламентских выборов, мы ещё не отменяли их.
Мы пытались выходить на встречу с новым руководством страны. Председатель ЦИК Шайлдабекова неоднократно обращалась и даже сидела в приёмной, но Бакыт Аманбаев (рукаппарата правительства) сказал: "Вас никто не примет. Вы самораспуститесь".
После того как заявили, что не будем самораспускаться, завели уголовное дело и начали вызывать на допрос, а сейчас делают обыск и выемку. Это беспредел. И.о. президента предпочитает применять только метод кнута, устрашения. СМИ уже несколько дней шумят о беспределе вокруг ЦИК, но он никак не реагирует, — заявил член ЦИК.
В МВД пообещали дать комментарий позже.
Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В итоге в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.
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