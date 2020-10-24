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В Центризбиркоме Кыргызстана проходит обыск

Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев назвал это беспределом.

Фото : kabar.kg24 октября 2020, 12:12

В Центризбиркоме Кыргызстана проходит обыск, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В Центризбиркоме проходят обыск и выемка документов. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦИК. В здании находятся сотрудники УВД Свердловского района.

Sputnik Кыргызстан пишет, что член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев назвал это беспределом.

Это целенаправленная акция, чтобы закошмарить и деморализовать. Следователи препятствуют деятельности ЦИК, что уголовно наказуемо, так как де-юре мы ещё в состоянии парламентских выборов, мы ещё не отменяли их.

Мы пытались выходить на встречу с новым руководством страны. Председатель ЦИК Шайлдабекова неоднократно обращалась и даже сидела в приёмной, но Бакыт Аманбаев (рукаппарата правительства) сказал: "Вас никто не примет. Вы самораспуститесь".

После того как заявили, что не будем самораспускаться, завели уголовное дело и начали вызывать на допрос, а сейчас делают обыск и выемку. Это беспредел. И.о. президента предпочитает применять только метод кнута, устрашения. СМИ уже несколько дней шумят о беспределе вокруг ЦИК, но он никак не реагирует, — заявил член ЦИК.

В МВД пообещали дать комментарий позже.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В итоге в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.


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