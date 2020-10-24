ТОО "Урожай": по принципу "от села до стола"

Ежемесячно ТОО "Урожай" отгружает в регионы республики, а также в ближнее и дальнее зарубежье более 300 вагонов с мукой.

Продукция нового завода, открытого на базе ТОО "Урожай" в Жаксынском районе, – крупы и хлопья быстрого приготовления пользуется большим спросом среди казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Главное ее преимущество – отсутствие пищевых добавок, использование натурального сырья. Еще одним плюсом является многоуровневый производственный контроль на всех этапах производства, наличие собственных аттестованных и аккредитованных лабораторий, сообщает управление внутренней политики.

С 2003 года ТОО "Урожай" Жаксынского района входит в группу компаний "Агрофирма TNK". Это одно из крупнейших предприятий региона, которое занимается приемкой, хранением и глубокой переработкой зерна. В настоящее время оно владеет четырьмя элеваторами, мельницами, комбикормовым заводом. А в июле 2019 года был запущен в эксплуатацию завод по производству круп и злаковых хлопьев с мощностью переработки до 60 тонн в сутки.

Основные зерновые культуры, поступающие на элеватор, - пшеница мягких и твердых сортов, ячмень и овес. Производится мука высшего, первого и второго сортов. Объем единовременного хранения наших элеваторов - 300 тысяч тонн зерна. Основная часть пшеницы перерабатывается в муку мельницами с общей суточной производительностью 1200 тонн. Стремимся стать лучшими в производстве натуральной сельскохозяйственной продукции. Нам удалось наладить полный цикл производства по принципу "от села до стола", - отметил директор ТОО "Урожай" Габиден Бралин.

Мука из жаксынского зерна всегда высокого качества, оттого и пользуется высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом. Ежемесячно ТОО "Урожай" отгружает в регионы республики, а также в ближнее и дальнее зарубежье более 300 вагонов с мукой. Есть и своя пекарня, в сутки выпекается до трех тонн хлебобулочных изделий, которые реализуются работникам фирмы и местному населению.

Пять лет назад здесь запущен комбикормовый завод производительностью 240 тонн в сутки. С тех пор поголовье животных "Агрофирмы TNK" обеспечено собственными высокоэнергетическими кормами. На предприятии работает цех по гранулированию отрубей, которые тоже пользуются повышенным спросом в регионе и импортируются в ближнее и дальнее зарубежье, в частности в Россию, Иран, Турцию, Китай.

Все заводы на предприятии автоматизированы, имеются два своих мотовоза, подъездные пути. Для стабильной работы в распоряжении необходимая техника, есть цеха по ремонту топливной аппаратуры, жестяный, токарный и аккумуляторный, цех по перемотке электродвигателей.

По словам директора предприятия, для работников имеется социальный пакет - медицинский осмотр для всех работников и обучение для специалистов бесплатные. Обеспечен подвоз персонала. Для привлечения и удержания специалистов строятся дома, имеется ведомственный двухэтажный дом, в стадии завершения строительство трехэтажного 27-квартирного дома, на следующий год планируется строительство еще одного 27-квартирного дома.

Напомним, "Агрофирма TNK", кроме муки, круп и хлопьев, выпускает молочную продукцию под той же торговой маркой "Жаксы": творог, ряженку, сметану, молоко пастеризованное, а также полюбившийся многим сыр. Есть чем гордиться жаксынцам в переработке мяса, выпускаются более десяти наименований.

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