В Алматы проходит конгресс офтальмологов РК с международным участием

В Алматы конгресс офтальмологов собрал более 500 специалистов данной сферы из разных регионов Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Темой встречи нынешнего года стала: "Стратегические проблемы современной офтальмологии и пути решения". Мероприятие организовано Казахским научно-исследовательским институтом глазных болезней и республиканским общественным объединением "Казахстанское общество офтальмологов".

"Данное событие ежегодное, но в этом году оно проходит в новом формате. На конгрессе представлены передовые достижения в офтальмологии, специалисты делятся своими наработками, происходит обмен опытом. В 2023 году мы отметили 90-летие Казахского НИИ глазных болезней – флагмана и основоположника офтальмологической службы республики, который стал Альма-матер нескольких поколений профессионалов, преданно и бескорыстно посвятивших себя делу охраны зрения населения нашей страны. В рамках деятельности Казахстанского общества офтальмологов впервые были созданы Экспертные советы по стратегически важным направлениям офтальмологии. В их состав вошли самые опытные врачи, которые выступят на Конгрессе с предложениями по решению конкретных задач службы и презентацией своих проектов", – отметила президент РОО "Казахстанское общество офтальмологов", Заслуженный деятель РК, член-корр. НАН РК, заведующая кафедрой офтальмологии Казахстанско-Российского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Турсунгуль Ботабекова.

Фото: Казахский НИИ глазных болезней

В настоящее время важная роль отводится органам самоуправления медицинских работников, а также проводится работа по делегированию части полномочий Минздрава в неправительственные профессиональные ассоциации. Нынешняя конференция является одной из граней такого переформатирования, поскольку основным приоритетом работы любой ассоциации является повышение качества медицинской помощи.

Фото: Казахский НИИ глазных болезней

"Конгресс продолжает эстафету ежегодных встреч специалистов офтальмологической сферы и преследует цель профессионального обмена мнениями, обсуждения достижений и актуальных проблем офтальмологии. География участников конгресса с каждым годом расширяется, традиционно высокий интерес к данному событию демонстрирует важность и востребованность подобных встреч. В программе мероприятия – доклады по вопросам рефракционной, катарактальной и витреоретинальной хирургии, глаукомы, патологии придаточного аппарата и переднего отрезка глаза, онко- и сосудистой патологии органа зрения и многое другое. Кроме того, сессия молодых ученых представит взгляд молодежи на вышеуказанные проблемы, – добавила генеральный директор Казахского НИИ глазных болезней, доктор медицинских наук Нэйля Алдашева.

В работе диалоговой площадки традиционно принимают участие ведущие спикеры отечественных клиник и медучреждений дальнего и ближнего зарубежья. Выступления проходят как очно, так и в формате онлайн сессий.

Поднимаются сегодня актуальные вопросы офтальмологии, новейшие разработки для диагностики и лечения различных заболеваний глаз, а также контроля качества и интенсификации лечебного процесса. Все это лежит в основе совершенствования лечебно-диагностических мероприятий, соответствующих мировым стандартам и обеспечения высокого качества оказания офтальмологической помощи населению. Это, безусловно, направлено на объединение усилий отечественных специалистов и мирового офтальмологического сообщества в борьбе за зрение и высокое качество жизни.

По итогам конгресса будет принята резолюция, которая поможет решить озвученные проблемы и вывести офтальмологию Казахстана на более высокий уровень.