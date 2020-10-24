Главный санврач области подписал новое постановление.

В Акмолинской области усилили карантин, передает zakon.kz.

В новом постановлении главного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной говорится следующее:

Ограничить передвижение жителей с 23:00 до 6:00 за исключением сотрудников акимата, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, призывников в сопровождении сотрудников военкомата, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов.

Людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома.

Посещать парки и иные места отдыха можно группами не более 3 человек, соблюдая социальную дистанцию и используя маски.

Не проводить тои и иные семейные мероприятия с массовым скоплением людей.

В Акмолинской области по-прежнему остается запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределы Казахстана. Приостановлена работа развлекательных учреждений (караоке, детские игровые площадки и т.д), приостановлена работа банкетных залов, фудкортов. Ограничена деятельность религиозных объектов. Объекты общественного питания могут работать с 8 утра до 22:00. Продовольственные магазины могут работать с 9:00 до 22:00. Крытые рынки могут работать в будние дни до 19:00 при заполняемости не более 30 процентов. Торговые дома и торговые центры могут работать в будние дни до 19:00 при соблюдении заполняемости не более 30 процентов. В выходные их работа приостанавливается.

ЦОНы могут работать с 9:00 до 18:00, в выходные их работа будет приостановлена. "Казпочте" тоже разрешено работать с 9:00 до 18:00, в субботу почта может работать с 9:00 до 14:00.

Постановление подробнее можно прочитать здесь.

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