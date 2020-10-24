Горячие новости
Читайте также

Карантин и ограничительные меры продлили в Карагандинской области

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий

Фото : еКараганда24 октября 2020, 15:08

В Карагандинской области продлили карантин и ограничительные меры, передает zakon.kz.

О этом сообщается в документе, о внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 17 октября 2020 года №39-қ.

Согласно постановлению, в области приостановлены работы ТРЦ, торговых объектов площадью 2000 и более кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Также приостановлены работы продовольственных и непродовольственных крытых рынков.

Объекты в сфере оказания услуг, таких как банки, отделения почты, ЦОН-ы, адвокатские и нотариальные конторы должны усилить санитарные меры.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты