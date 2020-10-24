Карантин и ограничительные меры продлили в Карагандинской области

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий

В Карагандинской области продлили карантин и ограничительные меры, передает zakon.kz.

О этом сообщается в документе, о внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 17 октября 2020 года №39-қ.

Согласно постановлению, в области приостановлены работы ТРЦ, торговых объектов площадью 2000 и более кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Также приостановлены работы продовольственных и непродовольственных крытых рынков.

Объекты в сфере оказания услуг, таких как банки, отделения почты, ЦОН-ы, адвокатские и нотариальные конторы должны усилить санитарные меры.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!