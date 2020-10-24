В настоящее время подозреваемая задержана сотрудниками полиции.

Сутенерша вовлекла в проституцию несовершеннолетнюю девушку в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Накануне сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы при проведении оперативно-профилактических мероприятий была выявлена квартира, в которой оказывались интимные услуги клиентам.

В квартире находилась несовершеннолетняя девушка, которая предоставляла интимные услуги в той квартире. Как оказалось вовлечением в проституцию занималась уроженка Кербулакского района, Алматинской области.

В настоящее время подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Проводится досудебное расследование по статье 309 ч.2 п.3 УК РК. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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