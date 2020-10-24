Азербайджан заявил об уничтожении самолета ВВС Армении

В Ереване данную информацию опровергли.

Баку сообщил о сбитом азербайджанскими подразделениями ПВО боевом самолете армянских ВВС, передает zakon.kz.

Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении, – говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

В Ереване данную информацию опровергли. Так, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала сообщение Баку "абсолютной ложью".

Ранее в субботу Минобороны Азербайджана объявило о взятии под контроль ВС страны ряда стратегических высот в Карабахе. В оборонном ведомстве также проинформировали, что накануне и в ночь на 24 октября боевые действия продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября.

В регионе продолжаются бои, несмотря на дважды объявлявшиеся договоренности о прекращении огня.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!