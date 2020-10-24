Сервисный центр "AGROKÓMEK" открыли в СКО

Глава антикора уверен, что создание сервисного центра в аграрном регионе благоприятно скажется на снижении коррупционных рисков, а у североказахстанских сельхозтоваропроизводителей не будет возможности прибегать к неформальному решению вопросов.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев принял участие в открытии первого в стране сервисного центра "AGROKÓMEK", специализированного на консультировании и оказании государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.

Теперь в общей сложности 50 госуслуг для арграриев будут оказываться в одном месте. Для этого на первом этаже административного здания поселились специалисты сразу пяти государственных органов.

Северо-Казахстанская область имеет сельскохозяйственную нацеленность и то, что взаимоотношения госаппарата с гражданами строятся на принципах клиентоориентированности и доступности правильно. Все госструктуры должны объединяться и работать на создание комфортных условий для услугополучателей, - отметил Алик Шпекбаев.

Глава антикора уверен, что создание сервисного центра в аграрном регионе благоприятно скажется на снижении коррупционных рисков, а у североказахстанских сельхозтоваропроизводителей не будет возможности прибегать к неформальному решению вопросов.

Актуально и то, что открыт данный центр в зерновом регионе страны, производящим экологически чистую натуральную продукцию, востребованную на мировом рынке. При этом земледельцы области, являясь специалистами в своем деле активно получают госуслуги, широко пользуются возможностями господдержки в виде субсидирования. Поэтому открытие такой сервисной площадки в регионе для них будет хорошим подспорьем.

Традиционно агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики. Сегодня мы оптимизировали работу госорганов и территориальных департаментов, которые оказывают услуги сельхоз товаропроизводителям. Если раньше им нужно было бегать по этажам, то сегодня все централизованно на первом этаже. Это значительно экономит время, а также исключается близкий контакт с чиновниками, столпотворение у их кабинетов, - прокомментировал аким области Кумар Аксакалов.

В сервисном центре жители смогут получить услуги не только через государственный орган, но и через портал электронного правительства в зоне самообслуживания. Предусмотрен также и специально обустроенный кабинет для приема граждан узкими специалистами и руководством госорганов.

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