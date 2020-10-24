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В МИД РК прокомментировали реакцию казахстанцев на выход фильма "Борат – 2"

Получение сверхприбыли подталкивает авторов к продолжению фильма. По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии.

Фото : shazoo.ru24 октября 2020, 19:37

В МИД РК отреагировали на многочисленные обращения казахстанцев по поводу выхода фильма "Борат-2", сообщает zakon.kz.

Фильм "Борат 2" - это коммерческий проект. Авторы фильма провоцируют официальный протест властей РК, что станет лучшей рекламой фильму. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА "Казинформ".

В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма. Получение сверхприбыли подталкивает авторов к продолжению фильма. По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами, - заявили в МИД РК.


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