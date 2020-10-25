Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде в рамках UFC 254

Анкалаев в интервью после боя отметил, что снял вопросы о сильнейшем в этой паре. В целом в UFC это его пятая победа кряду.

В рамках полутяжелого веса состоялся реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым (14-1) и бойцом из Молдовы Ионом Куцелабой (15-6), сообщает zakon.kz.

Как и в феврале этого года досрочную победу праздновал Анкалаев.

Бой проходил в рамках UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).

Куцелаба оказывал давление на фаворита, но работал размашисто и слишком читаемо. Анкалаев двигался спиной вперед, работал на опережение – несколько раз проходили левые прямые. Удар достиг цели, Куцелаба упал, и россиянин бросился на добивание. Нанес несколько мощнейших "молотков" и спустя несколько секунд рефери остановил схватку.

Анкалаев в интервью после боя отметил, что снял вопросы о сильнейшем в этой паре. В целом в UFC это его пятая победа кряду.

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