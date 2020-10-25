Внесены изменения в постановление о карантине в Нур-Султане

Изменения вступают в силу с 25 октября.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева подписала постановление об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др.

Проведение спортивных тренировок возможно только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

Сохраняется запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

Не допускается посещение объектов чья деятельность запрещена, а именно развлекательных учреждений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов, караоке, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.);

Сохраняется ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет;

Разрешаются прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Сохраняется дистанционная форма работы не менее 60% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих;

Городской общественный транспорт (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) будет работать в будние и субботние дни с 6:00 до 23:00 часов и не будет работать в воскресенье;

Будут работать объекты религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов и в субботу 9:00 до 18:00 часов. Отдел документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов и в субботу с 9:00 до 14:00 часов. Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых документов с 09:00 до 20:00 часов без обеда;

Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией посещения школ здоровья не более 5 человек;

Образовательные объекты продолжат работать в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе согласно Главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

Дежурные группы в дошкольных организациях будут работать с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры будут работать в будние дни при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 10:00 до 23:00 часов с запретом работы в выходные и праздничные дни (за исключением аптек и минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, расположенных в них и реализующих продукты питания). При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, игровых центров, кинотеатров, фудкортов;

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) могут работать независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 часов до 22:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы установленного в настоящем Постановлении. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий»;

Крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут работать при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Продовольственные и непродовольственные рынки (на открытом воздухе) будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов;

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров продолжат работу при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов;

Магазины по реализации продовольственных товаров будут работать при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 08:00 до 23:00 часов;

Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра будут работать строго по предварительной записи из расчета 4 м2на 1 посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8.00 до 22.00 часов;

Производственные предприятия всех видов деятельности продолжат работу с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в будние дни с 8:00 до 21:00 часов, за исключением объектов с непрерывным производственным циклом, для которых установлен собственный режим работы;

Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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