Не могут улететь в теплые страны: Стая лебедей обеспокоили жителей Алматинской области

Специалисты из заповедника изучили ситуацию.

В Алматинской области стая лебедей приземлилась на озере Жаланашколь, сообщает zakon.kz.

Видео лебедей на озере Жаланашколь возле Алаколя опубликовал на своей странице в сети Facebook заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев.

Отзывчивые люди прислали волнующее видео с лебедями, которые приземлились на Жаланашколе (возле озера Алаколь) и не могут улететь дальше в теплые страны, - написал Турдалиев.

По его словам, выдвигались версии, что стая ждала пока молодые особи встанут крепко на крылья и есть опасность, что они не успеют улететь до морозов.

Специалисты из заповедника изучили ситуацию на месте и успокоили. Оказалось, что лебеди возьмут курс на юг только в декабре и нет повода для беспокойства.

На кадрах видно, что поначалу птицы были встревожены от присутствия людей, но когда поняли, что их кормят, немного успокоились. В любом случае, будем отслеживать ситуацию и не дадим погибнуть такой благородной птице, - резюмировал замакима.

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