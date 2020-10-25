Горячие новости
Читайте также

Не могут улететь в теплые страны: Стая лебедей обеспокоили жителей Алматинской области

Специалисты из заповедника изучили ситуацию.

Фото : wikimedia25 октября 2020, 07:27

В Алматинской области стая лебедей приземлилась на озере Жаланашколь, сообщает zakon.kz.

Видео лебедей на озере Жаланашколь возле Алаколя опубликовал на своей странице в сети Facebook заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев.

Отзывчивые люди прислали волнующее видео с лебедями, которые приземлились на Жаланашколе (возле озера Алаколь) и не могут улететь дальше в теплые страны, - написал Турдалиев.

По его словам, выдвигались версии, что стая ждала пока молодые особи встанут крепко на крылья и есть опасность, что они не успеют улететь до морозов.

Специалисты из заповедника изучили ситуацию на месте и успокоили. Оказалось, что лебеди возьмут курс на юг только в декабре и нет повода для беспокойства.

На кадрах видно, что поначалу птицы были встревожены от присутствия людей, но когда поняли, что их кормят, немного успокоились. В любом случае, будем отслеживать ситуацию и не дадим погибнуть такой благородной птице, - резюмировал замакима.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты