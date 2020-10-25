Шестилетняя девочка играла с антисептиком и получила ожоги лица

Недобросовестные производители могут подмешивать в санитайзеры метиловый спирт.

Шестилетняя девочка получила ожоги, играя с дезинфицирующим средством для рук. Один из приятелей малышки случайно поджег ей лицо, которое было измазано санитайзером, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Оказалось, что девочка играла в саду со своими друзьями, брызгая друг в друга и на крыльцо антисептиком. Один из детей вдруг принес зажигалку и случайно поджег ей лицо малышки. Ее сразу отправили в больницу, - пишет The Sun.

От травмы на лице девочки остался сплошной красный шрам от уха до уха. По словам мамы пострадавшей, на протяжении трех месяцев после полученных увечий малышка отказывалась смотреть на себя в зеркало. Кроме того, она часто выключает камеру во время онлайн-занятий в школе, потому что не хочет, чтобы ее видели.

В некоторые дни ей лучше. В один прекрасный день она будет пытаться игнорировать шрамы, а на следующий день она будет очень расстроена и будет думать, что снова отвратительна, — поделилась переживаниями мать девочки. Сейчас ей приходится носить повязку, чтобы шрамы заживали.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже предупредило покупателей, что недобросовестные производители могут подмешивать в санитайзеры метиловый спирт. Это токсичное легковоспламеняющееся вещество не раз становилось виновником слепоты и ожогов.

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