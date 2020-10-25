Срок "народного ультиматума" в Беларуси истекает сегодня

Предполагается, что за этим должна будет последовать крупная забастовка.

25 октября истекает срок ультиматума, который белорусский политик Светлана Тихановская объявила властям, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Предполагается, что за этим должна будет последовать крупная забастовка.

Этим вечером заканчивается период, который бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала руководству страны. Представитель оппозиции требовала, чтобы к завтрашнему дню Александр Лукашенко сложил полномочия главы республики, изоляторы отпустили политических заключенных, а сотрудники силовых структур перешли на сторону протестующих.

В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская. Лидер оппозиции призывала белорусов не приходить на работу и учебу, временно закрыть свои бизнесы и снять деньги со счетов в банках.

Ранее руководство страны планировало провести сегодня в Минске митинг в поддержку Лукашенко. Как сообщало «Радио Свобода», людей для этого собирали в разных городах страны. Тем не менее, против акции в Минске выступил сам президент и ее отменили.

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